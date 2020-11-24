Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы» 

В Москве задержаны организаторы экстремистского «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России». Следствие установило, что с июня 2019 года на северо-востоке столицы осуществляло свою деятельность местное религиозное подразделение запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы». Сборы проводились на конспиративных квартирах. В рамках возбужденного уловного дела силовики проводят обыски в 20 субъектах страны.
Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность на территории Российской Федерации.