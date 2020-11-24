Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео 

Башкирии в крови мальчика, сбитого автомобилем, был обнаружен алкоголь. Инцидент с девятилетнем ребенком, которого сбила машина, произошел еще летом. Артур был госпитализирован, во время проведения исследований в крови пострадавшего нашли 0,33 грамма этилового спирта.

Мама мальчика Лариса Салиева заявила в интервью, опубликованном Telegram-каналом BAZA, что согласие на забор крови она не давала. По ее словам, результатами анализов был удивлен даже полицейский. Он сообщил женщине, что при такой дозе спиртного ее ребенок не смог бы устоять на ногах. Сам Артур рассказал, что в тот день пил только чай и воду.