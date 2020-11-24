Пламя охватило самолет Boeing-747 прямо в аэропорту

Пожар охватил самолет Boeing-747 в аэропорту испанского города Кастельон. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Известно, что возгорание произошло в передней части самолета. Пожар удалось оперативно потушить.

Фото: официальный Twitter-аккаунт @CDTairport официальный Twitter-аккаунт @CDTairport

"Раненых не было, огонь уже потушен", – подтвердила пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

По имеющимся данным, лайнер принадлежит британской авиакомпании British Airways. Самолет находился в аэропорту с 18 августа по причине демонтажа.

В региональной пожарной службе отметили, что в тушении приняли участие четыре пожарных расчета.