Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Пожар произошел в самолете Boeing-747 в Испании

Москва24
17 минут назад
Пожар охватил самолет Boeing-747 в аэропорту испанского города Кастельон. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Известно, что возгорание произошло в передней части самолета. Пожар удалось оперативно потушить.
Пламя охватило самолет Boeing-747 прямо в аэропорту
Фото: официальный Twitter-аккаунт @CDTairport официальный Twitter-аккаунт @CDTairport
"Раненых не было, огонь уже потушен", – подтвердила пресс-служба воздушной гавани в Twitter.
По имеющимся данным, лайнер принадлежит британской авиакомпании British Airways. Самолет находился в аэропорту с 18 августа по причине демонтажа.
В региональной пожарной службе отметили, что в тушении приняли участие четыре пожарных расчета.
Ранее пожар произошел в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа. В результате пострадали 4 ребенка.
Происшествия,Испания,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители