«Зачем убивать?»: россиянку убили из-за машины

Новосибирской области расследуется дело об убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой, пропавшей 12 ноября. Ее тело нашли десятью днями позже в лесополосе. Следователи предполагают, что убийца - знакомый погибшей: по их мнению, он планировал присвоить себе ее машину. Подозреваемый уже задержан. Друзья девушки считают, что ему удалось войти в доверие к женщине, которая приехала к нему домой, хотя познакомились они совсем недавно.

В Новосибирской области задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой — женщина пропала без вести 12 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, в день исчезновения около 15.00 (12.00 мск) Кучеева уехала на своем автомобиле марки «Hyunday Creta» белого цвета со двора дома 69 по улице Тульская ДКСТ «Энергетик» — куда она отправилась, было неизвестно. Заявление об исчезновении женщины поступило 17 ноября, уточняли в полиции.

Только 22 ноября тело женщины нашли в 100 м от одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска . Как рассказали порталу «НГС» в МВД , в убийстве заподозрили знакомого жертвы, который работал на СТО.

«Татьяна познакомилась с ним на СТО около месяца назад. Она неоднократно привозила ремонтировать туда свой автомобиль. В день пропажи ее знакомый пригласил ее к себе в гости на съемную квартиру в Ленинском районе. Они вместе выпивали. Неожиданно между ними произошел конфликт. Он убил Татьяну», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленник нанес оппонентке не менее двух ударов молотком по голове — от полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина отнес тело в лесопосадку, где припорошил снегом. По мнению правоохранителей, преступный план он построил заранее, рассчитывая присвоить себе машину погибшей.

Автомобиль Hyundai Creta правоохранители нашли недалеко от места, где было брошено тело потерпевшей. «Машину он таким образом спрятал. Он озвучивал следователям умысел, что конечной целью его был автомобиль. Он его спрятал в этом же районе, чтобы потом за ним вернуться, а наши сотрудники обнаружили этот автомобиль», — пояснили в полиции.

Известно, что Татьяна Кучеева продавала свой автомобиль за 1 миллион 250 тысяч рублей: по словам родственников убитой женщины, перед пропажей она уезжала на встречу с покупателем машины.

«Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала. Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен», — рассказывал «НГС» брат пропавшей Евгений Кучеев

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — новосибирцу предъявлено соответствующее обвинение.

Знакомый убитой Роман (имя изменено по его просьбе) рассказал «Газете.Ru», что Кучеева была очень доброжелательной, общительной и доверчивой.

«Она была очень светлым человеком. В то, что они якобы выпивали с этим уродом, я поверить не могу. Она неконфликтная, спокойная всегда», — подчеркнул молодой человек.

Подруга жертвы Екатерина также считает, что все случившееся произошло из-за ее доверчивости. По ее мнению, мужчина расположил Кучееву к себе и поэтому она поехала к нему домой, хотя раньше она никогда так не поступала.

«Странно все это. Либо он действительно ей понравился, либо, может, машину хотел купить. Я не могу сказать причину, по которой она ее продавала. Но то, что он ее убил, это ужасно. Почему нельзя было просто угнать автомобиль или сделать так, чтобы она сознание потеряла, зачем убивать? Это такие мелочи, а жизнь не вернешь уже», — сказала Екатерина.