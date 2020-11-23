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Генерал МВД Гришин приговорён к восьми годам колонии 

RT на русском и ещё 1 22 минуты назад
Генерал МВД Гришин приговорён к восьми годам колонии
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 миллионов рублей.

«Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии», — приводит ТАСС сообщение суда.

В 2017 году сообщалось, что СК возбудил дело по факту хищений при закупке в МВД криминалистического оборудования.
По версии следствия, Гришин и его заместитель Олег Мазур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.
В декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин освободил от должности генерала МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях.
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Происшествия , Петр Гришин , Олег Мазур , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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