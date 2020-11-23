Ефремов написал письма родным погибшего в ДТП курьера 

"Мы ждали эти письма еще с вечера, в который произошла трагедия. До этого времени мы не слышали ничего в адрес семьи погибшего, кроме некрасивых слов со стороны адвоката Пашаева. В то время и сам Ефремов говорил, что все слова его защитника с ним согласованы. Но сейчас к артисту, наверное, пришло прозрение, и он написал эти покаянные письма, в которых есть действительно пронзительные слова и просьба о прощении", — рассказал адвокат.