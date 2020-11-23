Ещё
Далее:
Читайте также:
-79% на 3 месяца кино в Okko
-79% на 3 месяца кино в Okko Успейте купить ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Бывшего главу «Известий» отправили в колонию за мошенничество 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Бывшему главе «Известий» вынесли приговор
Фото: ТАСС
Бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галумова.
Юрист заявил, что будет обжаловать решение суда.
По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев.
Эраста Галумова задержали в феврале 2018 года. Спустя месяц в СИЗО «Лефортово» он признался в хищении 43 миллионов рублей при утилизации печатного станка, хранившегося в издательстве.
По словам его защитника, следователи начали оказывать давление на Галумова, требуя, чтобы тот признал вину. «Посидишь под следствием годик и потом получишь условный срок», — цитировал юрист следователей ФСБ. В противном случае они угрожали добавить других обвинений и арестовать его сына. Осенью 2018 года сын Галумова передал чекистам через интернет-кошелек три миллиона рублей в биткоинах.
В середине апреля 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. По данным следствия, они вымогали один миллион долларов у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Эраст Галумов руководил издательством «Известия» с 2002-го по 2013 год.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Последние новости
На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений Путин подписал закон о налоге для богатых Путин подписал закон о налоге для богатых Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы
Комментарии
Происшествия , Эраст Галумов , Игорь Григорьев , Сергей Белоусов , СИЗО "Лефортово"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет попал на видео
00:20
Загоревшийся в аэропорту пассажирский самолет попал на видео
Происшествия
Особняк арестованного за участие в терактах полковника полиции попал на видео
00:27
Особняк арестованного за участие в терактах полковника полиции попал на видео
Происшествия
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
00:22
Добровинский и Джигурда устроили перепалку и попали на видео
Новости Москвы Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение