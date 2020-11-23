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При стрельбе в Бруклине погиб один человек

ТАСС
47 минут назад
По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Бруклине (район Нью-Йорка). Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
При стрельбе в Бруклине погиб человек
Фото: ReutersReuters
По его данным, стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения. Всем пострадавшим от 14 до 20 лет.
В полиции считают, что стрелять могли несколько человек. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.
Происшествия,Бруклин,Нью-Йорк,
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