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Житель Белгородской области пытался убить брата из-за компьютерных игр 

ИА Regnum 1 час назад
Россиянин пытался убить брата из-за компьютерных игр
Фото: РИА НОВОСТИ
В покушении на убийство своего младшего брата подозревается 30-летний житель Старого Оскола Белгородской области. Мужчина поссорился с родственником из-за того, что тот ругался, играя в компьютерные игры, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.
20-летний молодой человек вывел из себя старшего брата тем, что вечером 21 ноября играя на компьютере, громко и нецензурно выражал свои эмоции. Родственники поссорились, а около 06:00 следующего утра подозреваемый подошёл к лежащему брату и ранил ножом в голову. На произошедшее среагировал отец братьев, который утихомирил нападавшего.
Мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие ходатайствует в суде о заключении его под стражу.
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