Россиянин пытался убить брата из-за компьютерных игр

В покушении на убийство своего младшего брата подозревается 30-летний житель Старого Оскола Белгородской области . Мужчина поссорился с родственником из-за того, что тот ругался, играя в компьютерные игры, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета

20-летний молодой человек вывел из себя старшего брата тем, что вечером 21 ноября играя на компьютере, громко и нецензурно выражал свои эмоции. Родственники поссорились, а около 06:00 следующего утра подозреваемый подошёл к лежащему брату и ранил ножом в голову. На произошедшее среагировал отец братьев, который утихомирил нападавшего.

Мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие ходатайствует в суде о заключении его под стражу.