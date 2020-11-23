Пропавшего в Сочи туриста нашли закопанным

Отдыхавшего в Сочи туриста нашли убитым и закопанным во дворе гостевого дома. Об этом сообщает «Югополис».

По данным издания, 20 ноября в местный отдел полиции обратился приезжий и заявил о пропаже мужчины, проживавшего в том же гостевом доме, что и он. Турист стал принимать активное участие в поисках, но во время их проведения следователи пришли к выводу, что заявитель и сам может быть причастен к исчезновению знакомого.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета , за две недели до «пропажи» туриста между ним и его соседом возникла ссора, во время которой один из них ударил другого ножом. Затем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал убитого прямо во дворе дома.

Мужчина признал вину в убийстве и показал, где спрятал труп. Туриста задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.