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Пропавшего в Сочи туриста нашли убитым и закопанным во дворе гостевого дома 

Lenta.ru 22 минуты назад
Пропавшего в Сочи туриста нашли закопанным
Фото: ТАСС
Отдыхавшего в Сочи туриста нашли убитым и закопанным во дворе гостевого дома. Об этом сообщает «Югополис».
По данным издания, 20 ноября в местный отдел полиции обратился приезжий и заявил о пропаже мужчины, проживавшего в том же гостевом доме, что и он. Турист стал принимать активное участие в поисках, но во время их проведения следователи пришли к выводу, что заявитель и сам может быть причастен к исчезновению знакомого.
Как выяснили сотрудники Следственного комитета, за две недели до «пропажи» туриста между ним и его соседом возникла ссора, во время которой один из них ударил другого ножом. Затем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал убитого прямо во дворе дома.
Мужчина признал вину в убийстве и показал, где спрятал труп. Туриста задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе турист из Чечни одним ударом убил спортсмена. Смертельная драка между мужчинами попала на видео.
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Комментарии 2
Происшествия , СКР , Краснодарский Край , Республика Крым , Симферополь , Сочи
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