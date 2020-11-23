Родные погибшего в ДТП с Ефремовым отказались от исков

Родственники погибшего в ДТП жителя Рязани отказались от исков к актеру Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей и материального ущерба в размере 111 тысяч рублей. Последнюю сумму составили расходы на похороны, сообщил Business FM пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.
«В ходе заседания 23 ноября было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований», — сказал он. По его словам, суд прекратил производство по иску.
«Все испугались и все заплатили», — сказал радиостанции Александр Добровинский, имея в виду 111 тысяч рублей. Он представлял интересы истцов.
Иски о возмещении морального вреда на сумму 3 млн рублей (по 1 млн рублей каждый) к актеру предъявляли вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита Захарова, его младший сын и брат. Кроме того, Захарова просила взыскать с виновника аварии материальный ущерб в сумме 111 тысяч 643 рублей. Основную сумму Ефремов заплатил погибшим еще в ходе апелляции, однако к тому времени не были возмещены расходы на похороны. Ранее Ефремов перевел 1 млн рублей на счет старшего сына погибшего Виталия Захарова.
Актер осужден на 7,5 года колонии за ДТП на Смоленской площади. Его отправили отбывать наказание в колонию в Белгородской области.
Адвоката потерпевших Александра Добровинского, как и защитника подсудимого Эльмана Пашаева, после процесса лишили статуса адвокатов.