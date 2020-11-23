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Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
Толпа хулиганов напала на подростка в торговом центре Екатеринбурга. Видео с камеры наблюдения публикует «360». Как сообщает источник, все произошло в ТЦ «Гринвич». Компания молодых людей сначала пристала к спутнице Максима, тот заступился за девушку. Тогда агрессивно настроенные посетители ТЦ напали на самого подростка и избили его. Потерпевшему после наложили семь швов на губу.
Нарушителей сейчас разыскивает полиция. Известно, что до инцидента с Максимом они напали на мужчину и украли у него деньги.
Происшествия , Видео , Криминал
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