Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео 

Толпа хулиганов напала на подростка в торговом центре Екатеринбурга . Видео с камеры наблюдения публикует «360». Как сообщает источник, все произошло в ТЦ «Гринвич». Компания молодых людей сначала пристала к спутнице Максима, тот заступился за девушку. Тогда агрессивно настроенные посетители ТЦ напали на самого подростка и избили его. Потерпевшему после наложили семь швов на губу.

Нарушителей сейчас разыскивает полиция. Известно, что до инцидента с Максимом они напали на мужчину и украли у него деньги.