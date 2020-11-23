ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео 

Мужчина угнал внедорожник из дилерского центра в Санкт-Петербурге . Но прогулка на краденом Infiniti без номеров не осталась не замеченной стражами порядка: полицейские устроили за вором погоню. Пытаясь скрыться от правоохранителей, злоумышленник попал в аварию. Кадры с места происшествия размещены в Telegram-канале «Пресс-Хата».

Источник сообщает, что в результате столкновения пострадали 3 человека, 25-летняя девушка от полученных травм скончалась в больнице. Нарушитель же до конца не хотел сдаваться в руки блюстителей порядка: сразу после ДТП он попытался убежать.