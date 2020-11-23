Москва подала в суд на Наташу Королеву 

По его данным, несколько лет назад Королева открыла в доме на Мосфильмовской, 70, строение 1, салон красоты, а некоторое время спустя сдала помещение в аренду другим людям. Они сохранили профиль заведения. Между тем, согласно документам, это — музыкальный театр.

Информация об этом противоречии дошла до сведения Департамента городского имущества Москвы. Тот обратился в суд с иском к Королевой с требованием вернуть ему помещение. Также мэрия требует от компании «Донстрой» вернуть ей подземный этаж того же здания, потому что у нее также не было документов на дополнительную постройку.

В июне, как сообщал «Рамблер», Королева рассказала, что ее немузыкальный бизнес умер в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, так же как и немузыкальный бизнес ее мужа стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко, а именно их салоны красоты и спортивный зал.

Тогда же Глушко пожаловался на то, что артисты не могут зарабатывать из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и был раскритикован за это общественностью. Его жена объяснила, что тот подразумевал прежде всего рядовых актеров, танцоров, музыкантов, цирковых артистов, а также костюмеров, звукооператоров, которые сотрудничают со звездами.