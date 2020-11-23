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Москва подала в суд на Наташу Королеву 

Артём Кульша 47 минут назад
Москва подала в суд на Наташу Королеву
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы подала в суд на певицу Наташу Королеву. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
По его данным, несколько лет назад Королева открыла в доме на Мосфильмовской, 70, строение 1, салон красоты, а некоторое время спустя сдала помещение в аренду другим людям. Они сохранили профиль заведения. Между тем, согласно документам, это — музыкальный театр.
Информация об этом противоречии дошла до сведения Департамента городского имущества Москвы. Тот обратился в суд с иском к Королевой с требованием вернуть ему помещение. Также мэрия требует от компании «Донстрой» вернуть ей подземный этаж того же здания, потому что у нее также не было документов на дополнительную постройку.
В июне, как сообщал «Рамблер», Королева рассказала, что ее немузыкальный бизнес умер в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, так же как и немузыкальный бизнес ее мужа стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко, а именно их салоны красоты и спортивный зал.
Тогда же Глушко пожаловался на то, что артисты не могут зарабатывать из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и был раскритикован за это общественностью. Его жена объяснила, что тот подразумевал прежде всего рядовых актеров, танцоров, музыкантов, цирковых артистов, а также костюмеров, звукооператоров, которые сотрудничают со звездами.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Наташа Королева , Правительство Москвы
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