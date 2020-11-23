В Петербурге пьяная школьница скончалась от эпилепсии

Известно, что правоохранителям об инциденте сообщила случайная свидетельница. Она заявила полицейским, что в Поселке Парголово увидела на земле школьницу, у которой случился приступ эпилепсии. По словам собеседницы силовиков, девочка была пьяна.

Правоохранители, прибыв по месту вызова, обнаружили в указанном месте тело подростка. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Позже выяснилось, что умершая находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в лесном массиве в границах Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, закопанное по голову в землю. О страшной находке правоохранителям сообщил местный житель. 15 ноября, прогуливаясь по лесу, он наткнулся на женский труп. При этом тело погибшей было закопано в землю, на поверхности находилась только ее голова. Следователи сообщили, что на вид женщине 40-45 лет. В кармане одежды у нее находилась золотая цепочка. Эксперты устанавливают причину смерти женщины, правоохранители инициировали доследственную проверку.