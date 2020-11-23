Массовая драка девушек в Томске попала на видео 

В ночь на воскресенье в Томске произошла массовая драка с участием представительниц прекрасного пола. Очевидец происшествия снял его на видео. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Судя по опубликованным кадрам, в потасовке участвовали в основном девушки и женщины, но среди дерущихся можно было заметить и мужчин. Всего отношения на кулаках выясняли между собой приблизительно 10 человек. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошла драка со стрельбой из-за родительского чата. Возбуждено уголовное дело.