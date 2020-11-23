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Массовая драка девушек в Томске попала на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
В ночь на воскресенье в Томске произошла массовая драка с участием представительниц прекрасного пола. Очевидец происшествия снял его на видео. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
Судя по опубликованным кадрам, в потасовке участвовали в основном девушки и женщины, но среди дерущихся можно было заметить и мужчин. Всего отношения на кулаках выясняли между собой приблизительно 10 человек. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Петербурге произошла драка со стрельбой из-за родительского чата. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео
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