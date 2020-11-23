Убил молотком: найдено тело пропавшей россиянки

Тело пропавшей 12 ноября Татяны Кучеевой нашли в Новосибирске. Молодая женщина уехала на встречу с потенциальным покупателем своего Hyundai Creta. Больше ее никто не видел живой. А в понедельник, 23 ноября, в региональном СУ СКР сообщили, что обнаружили труп 36-летенй женщины и подозреваемого в убийстве.
Сибирячку искали полицейские, родные и волонтеры. Было известно, что Татьяна планировала продать машину. Так что сотрудники правоохранительных органов отрабатывали весь круг ее контактов.
И вот выяснилось: женщину жестоко убил ее хороший знакомый. Это 26-летний мужчина, ранее он был судим. Зловещий план приятель Татьяны разработал заранее.
Он пригласил женщину к себе, собираясь завладеть ее иномаркой. Следствие полагает, что мужчина дважды ударил Татьяну Кучееву молотком по голове. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Убийца завернул ее тело в простыню и спрятал около одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска. Труп он засыпал снегом. Автомобиль погибшей полиция нашла недалеко от места преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос о помещении задержанного мужчины в СИЗО.