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Реки на Алтае вскрылись ото льда из-за аномального тепла 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Реки на Алтае вскрылись ото льда
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Чемальском районе в Республике Алтай установилась теплая погода. В связи с этим произошел сход ледяного покрова. На реках Чемалка и Куюмка, как рассказали местные жители, вода несется бешеным потоком. В соцсетях появилось соответствующее видео. По счастливой случайности, как рассказали в региональном управлении главка МЧС, разрушений не было.

«Подтоплений на территории населенных пунктов нет. Ледовые массы унесло в Катунь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Томске из-за аномально теплой погоды на ивах набухли почки, которые вот-вот распустятся. Как пояснили в региональном гидрометеоцентре, по Сибири проходит теплый фронт. Фото: ФедералПресс/ Елена Майорова
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Происшествия , Елена Майорова , МЧС , ФедералПресс , Алтай , Монголия , Республика Алтай , Томск , Томская Область
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