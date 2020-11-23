Реки на Алтае вскрылись ото льда

В Чемальском районе в Республике Алтай установилась теплая погода. В связи с этим произошел сход ледяного покрова. На реках Чемалка и Куюмка, как рассказали местные жители, вода несется бешеным потоком. В соцсетях появилось соответствующее видео. По счастливой случайности, как рассказали в региональном управлении главка МЧС, разрушений не было.
«Подтоплений на территории населенных пунктов нет. Ледовые массы унесло в Катунь», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Томске из-за аномально теплой погоды на ивах набухли почки, которые вот-вот распустятся. Как пояснили в региональном гидрометеоцентре, по Сибири проходит теплый фронт. Фото: ФедералПресс/ Елена Майорова