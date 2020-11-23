Насилуют и развращают: в РФ найден детский дом терпимости 

Отца многодетной семьи обвинили в растлении приемных дочерей и внучек, сообщает Life.ru. Предполагается, что детей из приютов берут специально, чтобы получать помощь от государства.

Речь о семье Натальи и Наиля, которые живут вместе с десятью приемными детьми в дачном поселке Переделкино. Обитателей детских домов женщина начала брать на воспитание, будучи замужем за Александром в 90-х годах. У пары было шесть собственных сыновей. Первыми порог дома переступили сироты Кристина, Максим и Тереза. Долгое время дети молчали о том, что происходит с ними в приемной семье. О насилии полицейским сообщила подруга Кристины Виктория.

Пожив недолго в семье, она узнала их «тайны»: о том, что «дядя Саша» годами растлевал приемных дочерей и приучал к этому мальчиков. Больше остальных доставалось Терезе. Насилие продолжилось даже после того, как Наталья развелась с Александром. Мужчина продолжал приходить в дом, где можно было надругаться над детьми. При этом женщина якобы обо всем знала: она боялась, что если поднять скандал, опека заберет у нее детей, и она лишится выплат от государства, на которые существует. Ситуация усугубилась, когда дочери выросли.

Кристина сегодня живет отдельно от приемных родителей, но иногда привозит своего ребенка погостить к бабушке. Недавно девочка заявила, что «дядя Саша» ее домогался. Медики обнаружили у ребенка повреждение половых органов, но утверждать, что это произошло в результате изнасилования не взялись, сославшись на необходимость провести более тщательную экспертизу.

Виктория обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время ситуацией заинтересовались и следователи. Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки. Наталья обвинения Виктории опровергает. Женщина уверяет, что заявительница какое-то время жила в их большой семье, но была выгнана за плохое поведение. По мнению Натальи, теперь Виктория ей мстит.