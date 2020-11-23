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Родственники погибшего в ДТП подали иски к Ефремову о выплате за моральный вред 

Lenta.ru 55 минут назад
Родственники погибшего в ДТП подали иски к Ефремову
Фото: ТАСС
Хамовнический районный суд Москвы 23 ноября рассмотрит иски родственников погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова о выплате им компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
Истцами выступают вдова курьера Сергея Захарова Маргарита, его младший сын Валерий и брат Виталий.
В ходе уголовного процесса, на котором исследовалась вина Ефремова в совершении смертельного ДТП, потерпевшие заявляли три иска на символическую сумму в 1 рубль каждый. Артист перевел им по 200 тысяч рублей, но те отказались принять деньги.
Однако позже все трое вновь предъявили материальные претензии актеру, потребовав компенсацию морального вреда по одному миллиону рублей каждому и возмещении затрат на похороны Сергея Захарова в 111 тысяч рублей. Во время апелляции на приговор Ефремов выплатил им три миллиона рублей. Но потерпевшие не стали отзывать иски из Хамовнического суда, так как им не возместили расходы на похороны.
23 ноября в ходе заседания стороны могут договориться и заключить мировую. Предварительные переговоры адвокаты потерпевших и артиста провели и пришли к соглашению.
Против этого выступает старший сын погибшего Виталий Захаров. Он потребовал уведомлять его об условиях отбытия наказания актером, подано ли им ходатайство об УДО и решение по нему.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров
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