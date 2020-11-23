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Поножовщина в Москве: есть раненые 

Артём Кульша 1 час назад
Поножовщина в Москве: есть раненые
Фото: РИА Новости
Неизвестный житель Москвы ранил ножом двух мужчин. Об этом сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе столичного управления МВД рассказали агентству, что вчера вечером в районе 16-го дома по улице Анны Ахматовой в поселении Внуковское (Новомосковский административный округ) неизвестный человек нанес колото-резаные ранения груди 30— и 38-летнему мужчинам и скрылся.
Сообщение об этом поступило в службу «03», а оттуда в полицию. Медики госпитализировали пострадавших, а правоохранительные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по второй части статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет) и в настоящее время разыскивают подозреваемого.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 33-летний бывший священник Вальтер (Василий), лишенный сана за неподобающее поведение и принимавший участие в «Доме 2», изрезал ножом трудника Саввино-Сторожевского мужского монастыря в ходе конфликта, возникшего во время распития алкогольных напитков. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело, однако пострадавший отказался писать заявление на Вальтера, объяснив это тем, что это не по-христиански.
В первой половине ноября 50-летний житель села Бельтирское в Хакасии, будучи пьяным, убил своего 26-летнего сына ударом ножом в грудь за то, что тот шумно играл в нарды со своей женой.
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Происшествия , МВД
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