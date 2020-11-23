Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео 

Во время проведения шоссейно-кольцевых мотогонок в Португалии пилот Арон Канет упал с мотоцикла и пролетел несколько десятков метров. Соответствующую запись публикует Telegram-канала Life SHOT.

На кадрах видно, как после аварии гонщик некоторое время находится на дорожном полотне, а мимо него проносятся другие участники соревнования. Канет чудом не попал под колеса своих соперников. Но после падения спортсмен смог встать на ноги, добежать до своего байка и продолжить соревнование. В итоге он финишировал 15-м.