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Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Во время проведения шоссейно-кольцевых мотогонок в Португалии пилот Арон Канет упал с мотоцикла и пролетел несколько десятков метров. Соответствующую запись публикует Telegram-канала Life SHOT.
На кадрах видно, как после аварии гонщик некоторое время находится на дорожном полотне, а мимо него проносятся другие участники соревнования. Канет чудом не попал под колеса своих соперников. Но после падения спортсмен смог встать на ноги, добежать до своего байка и продолжить соревнование. В итоге он финишировал 15-м.
Происшествия , Видео , В мире
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