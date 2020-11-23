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Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая 

Алевтина Жаркова 47 минут назад
В шанхайском аэропорту возникла давка из-за того, что воздушную гавань не могут покинуть 14 тысяч человек. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.
Все произошло после того, как у одного из сотрудников аэровокзала «Пудун» был обнаружен коронавирус. В итоге медикам пришлось за одну ночь протестировать 16 тысяч человек, аэропорт временно закрыли, рейсы были отменены.
Источник сообщает, что в какой-то момент в толпе возникла паника, пассажиры были напуганы слухами о том, что их отправят на 14-дневный карантин. В итоге ситуацию удалось нормализовать.
Происшествия , Видео , В мире
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