Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая 

В шанхайском аэропорту возникла давка из-за того, что воздушную гавань не могут покинуть 14 тысяч человек. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.

Все произошло после того, как у одного из сотрудников аэровокзала «Пудун» был обнаружен коронавирус. В итоге медикам пришлось за одну ночь протестировать 16 тысяч человек, аэропорт временно закрыли, рейсы были отменены.

Источник сообщает, что в какой-то момент в толпе возникла паника, пассажиры были напуганы слухами о том, что их отправят на 14-дневный карантин. В итоге ситуацию удалось нормализовать.