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Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
В Томске девочка упала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Видео падения публикует Telegram-канал Hue. К счастью, ребенок выжил. На кадрах видно, что девочка приземлилась в сугроб, смогла самостоятельно подняться и вернуться домой.
После падения ее сразу же госпитализировали, в больнице у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб живота. Сейчас девочка идет на поправку, она находится в обычной палате. Ее мать привлечена к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
Происшествия , Видео
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