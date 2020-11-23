Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео 

Томске девочка упала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Видео падения публикует Telegram-канал Hue. К счастью, ребенок выжил. На кадрах видно, что девочка приземлилась в сугроб, смогла самостоятельно подняться и вернуться домой.

После падения ее сразу же госпитализировали, в больнице у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб живота. Сейчас девочка идет на поправку, она находится в обычной палате. Ее мать привлечена к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.