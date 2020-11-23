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Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Волгограде произошла автомобильная погоня, которая закончилась стрельбой и нападением на пост ДПС с монтировкой.
Злоумышленник передвигался на автомобиле марки "BMW" без государственных регистрационных знаков. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, то водитель ускорился и попытался скрыться. Завязалась погоня, к которой подключился другой наряд ДПС. Сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось преградить дорогу "BMW" без номеров. Тогда водитель вышел из иномарки с монтировкой и ударил одного из сотрудников ДПС по голове. Второй сотрудник ДПС достал служебный пистолет и выстрелил по ногам нарушителю. Все происходящее снимал видеорегистратор в патрульной машине.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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