Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео 

Волгограде произошла автомобильная погоня, которая закончилась стрельбой и нападением на пост ДПС с монтировкой.

Злоумышленник передвигался на автомобиле марки "BMW" без государственных регистрационных знаков. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, то водитель ускорился и попытался скрыться. Завязалась погоня, к которой подключился другой наряд ДПС. Сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось преградить дорогу "BMW" без номеров. Тогда водитель вышел из иномарки с монтировкой и ударил одного из сотрудников ДПС по голове. Второй сотрудник ДПС достал служебный пистолет и выстрелил по ногам нарушителю. Все происходящее снимал видеорегистратор в патрульной машине.