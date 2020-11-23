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Жители Владивостока провели очередную ночь в темноте и холоде 

Мир24 26 минут назад
Владивостокцы провели очередную ночь в темноте и холоде
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона Приморью максимальные ресурсы. Уже пятые сутки без света и тепла там остаются почти 100 тысяч человек. Полную подачу электричества губернатор пообещал восстановить не раньше среды. О том, как справляются с бедой в регионе, узнавал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.
В темноте и холоде провели очередную ночь жители нескольких районов Владивостока. В столице Приморья пятые сутки нет света и тепла. Из-за циклона рухнули высоковольтные ЛЭП. Одна из опор упала прямо на территорию Морского кладбища. Весь день здесь работали спасатели — распиливали рухнувшие столбы, расчищали местность от поваленных деревьев.
С жителями пострадавших районов встретился губернатор. Олег Кожемяко не скрывает: заменить упавшие опоры получится только к 25 ноября. Без света на территории края остаются 60 тысяч жителей. Пока людям подвозят газовые баллоны, воду и горячее питание. На базе школы №25 создан пункт временного размещения и палатка, где можно зарядить телефоны. Рядом на автобусной остановке полевая кухня. В меню есть горячий чай, суп и каша.
С понедельника детские сады города те, где есть электричество и горячая вода перейдут на круглосуточный режим. Они примут детей из обесточенных районов, чтобы малыши всегда находились в тепле. Из-за циклона в регионе нарушено и транспортное сообщение. Отменены полсотни автобусных рейсов. Весь день от наледи паром очищали Золотой мост он соединяет два крупных района Владивостока с центром.
На ликвидацию последствий ледяного дождя бросили дополнительные силы и технику, включая военных моряков и спасателей и пожарных. Ремонтные работы в крае планируется в течение трех дней.

«Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено: от МЧС России более 450 человек и свыше 80 единиц техники, РС ЧС свыше 80 человек и более 800 единиц техники», — заявил врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерий Гончаров.

Из-за сильного обледенения все еще перекрыто сообщение с островом Русский. Для тех, кому срочно нужно на материк, власти организовали бесплатный паром. В день он совершает до семи рейсов.
Разрушительный циклон обрушился на Приморье в ночь на четверг, 19 ноября. Принес ледяной дождь, сильный ветер и снегопад. Такого в регионе не было больше 30 лет. В некоторых районах края за сутки выпало три месячных нормы осадков. Были перебои с мобильной связью. По всему региону продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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Комментарии 3
Происшествия , Михаил Мишустин , Валерий Гончаров , Олег Кожемяко , МЧС , Владивосток , Приморский Край
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