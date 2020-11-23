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Пропавших студентов спасли из заброшенной каменоломни в Москве 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Пропавших студентов спасли из заброшенной каменоломни
Фото: ГОЧСиПБ
Спасательная операция прошла успешно, молодым людям не понадобилась медицинская помощь.
Столичным спасателям удалось найти на территории поселения Рязановское в Москве студентку, пропавшую во время похода на заброшенную каменоломню. Вместе с ней на неработающем предприятии находились еще несколько молодых людей.
Компания студентов решила исследовать каменоломню вечером 21 ноября. Девушка не вернулась домой и не выходила на связь, после чего ее родители обратились за помощью спасателей. Об этом сообщили в агентстве «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГОЧСиПБ города.
На вызов отправились сотрудники Московского авиационного центра на специальном автомобиле. Специалисты обнаружили группу молодых людей и помогли им выбраться наружу. В результате неудачного похода никто из студентов не пострадал и не обращался за помощью медиков.
Ранее сотрудники экстренных служб совместно с волонтерами нашли группу туристов, пропавших в Алтайском крае. Двое мужчин разминулись в пути со своими гидами и оказались в незнакомой им местности во время сильного снегопада. Для их поиска использовался вертолет МИ-8.
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Происшествия , Алтайский Край , Москва , Московская область , Рязановский
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