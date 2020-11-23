Убившему троих сослуживцев солдату-срочнику Антону Макарову предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «хищение оружия». Психолого-психиатрическая экспертиза ему пока не назначена.
Как сообщила ТАСС адвокат Яна Горюнова, молодой человек снова отказался давать показания.
Трагедия случилась 9 ноября на военном аэродроме в Воронеже. Макаров с помощью топора убил офицера Сергея Ермолаева, завладел оружием и расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, еще один был ранен. После этого Макаров угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. Оперативники задержали его в Землянске Воронежской области. Солдату грозит пожизненное заключение.