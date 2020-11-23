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Убившему сослуживцев солдату предъявлено обвинение 

BFM.RU и ещё 4 8 часов назад
Убившему троих сослуживцев солдату-срочнику Антону Макарову предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «хищение оружия». Психолого-психиатрическая экспертиза ему пока не назначена.
Как сообщила ТАСС адвокат Яна Горюнова, молодой человек снова отказался давать показания.
Стало известно о вспыльчивости и агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Трагедия случилась 9 ноября на военном аэродроме в Воронеже. Макаров с помощью топора убил офицера Сергея Ермолаева, завладел оружием и расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, еще один был ранен. После этого Макаров угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. Оперативники задержали его в Землянске Воронежской области. Солдату грозит пожизненное заключение.
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Происшествия , Видео , Убийство , Сергей Ермолаев , Антон Макаров , Воронеж , Воронежская Область , Орловская Область
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