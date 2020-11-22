Личный водитель ограбил богачку в Москве и исполнил мечту

Москве личный водитель богачки украл у нее «10 плотных упаковок пятитысячных купюр», чтобы купить себе «Порше».

Мужчина бредил о скоростной иномарке и, не задумываясь, пошел на преступление ради мечты. Его искали несколько недель и задержали за рулем вожделенной машины. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Денис в свои 39 работал семейным водителем «Тойоты» у москвички Анны. Он возил ее и детей по делам и в школу. В конце октября хозяйка забыла пакет с деньгами в салоне автомобиля.

Денис открыл его и нашел больше 10 плотных упаковок пятитысячных купюр. Он забрал деньги и скрылся, оставив машину возле подъезда.

Анна обратилась в полицию, парня нашли через две недели. За это время он успел осуществить мечту и купить подержанный «Порше Бокстер». Его поймали на улице, когда он садился в свой автомобиль. На покупку ушли почти все украденные деньги.

«Когда на Дениса надевали наручники, в его глазах, кажется, светилось счастье», — пишет «Baza».