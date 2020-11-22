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Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Кировской области 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Под Кировом при пожаре погибли 2 взрослых и 2 ребенка
Фото: РИА Новости
Следователи следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту пожара в Фаленском районе Кировской области, где погибли супруги, их десятилетний ребенок и восьмилетний мальчик, находившийся у семьи в гостях. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ведомства.

"Следователи в рамках расследования уголовного дела устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего в Фаленском районе, где погибли четыре человека, двое из которых несовершеннолетние. 21 ноября около 23:00 в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района, произошел пожар. В результате происшествия погибла семейная пара и их десятилетний сын. Также погиб восьмилетний мальчик, находящийся у них в гостях", — сообщает СК.

Уголовное дело, по данным ведомства, возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины пожара", — уточняется в сообщении.

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Происшествия , СКР , Болгария , Киров , Кировская Область , Николаево
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