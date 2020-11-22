Под Кировом при пожаре погибли 2 взрослых и 2 ребенка

"Следователи в рамках расследования уголовного дела устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего в Фаленском районе, где погибли четыре человека, двое из которых несовершеннолетние. 21 ноября около 23:00 в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района, произошел пожар. В результате происшествия погибла семейная пара и их десятилетний сын. Также погиб восьмилетний мальчик, находящийся у них в гостях", — сообщает СК.