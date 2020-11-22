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В Москве строительный кран обрушился на жилой дом

Lenta.ru
54 минуты назад
В Москве часть строительного крана обрушилась на жилой дом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации телеканала, ЧП произошло в районе Савинской набережной. Часть конструкции при падении задела соседнее здание.
Информации о пострадавших нет.
Происшествия,Москва,
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