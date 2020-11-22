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В Барселоне мужчина угрожал группе полицейских ножом 

RT на русском 24 минуты назад
В Барселоне мужчина угрожал полицейским ножом
Фото: Reuters
В Барселоне полицейские ранили мужчину, который угрожал им ножом.
Об этом сообщает Городская гвардия Барселоны на своей странице в Twitter.