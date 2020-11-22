Раскрыты детали падения лифта в российском городе 

Родственник пострадавшей при падении лифта в Курчатове раскрыл детали инцидента. Об этом сообщает РИА Новости

Зять местной жительницы заявил, что она чудом спаслась, так как в момент обрушения лифта женщина уже высунула голову из него, а затем просто упала. Он отметил, что, предположительно, у пострадавшей перелом таза и плеча, а также трещина в бедре. Мужчина добавил, что его родственница находится в реанимации на обезболивающих.