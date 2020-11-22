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Опубликовано видео с моментом падения лифта с женщиной в Курской области 

ТК «Звезда» и ещё 3 10 минут назад
Падение лифта с россиянкой попало на видео
Фото: ТАСС
В результате инцидента женщина получила травмы и была госпитализирована.
В городе Курчатов Курской области в одном из жилых домов упал лифт, внутри которого находилась женщина, об этом сообщает «Курчатов ТВ». Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца и был размещен в социальных сетях местными СМИ.
На кадрах видно, как коммунальщики помогают выбраться из застрявшего лифта женщине, но внезапно кабина срывается и падает вниз. При этом, по данным журналистов, изначально в лифте застряли пять человек: троих детей и одного взрослого успели эвакуировать.
В результате случившегося женщина, находившаяся в кабине, получила травмы и сейчас находится в реанимации.
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