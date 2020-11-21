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Клинику в центре Москвы эвакуировали из-за задымления 

News.ru 18 минут назад
ЧП в центре Москвы: пациентов эвакуируют из клиники
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задымление произошло в медицинском учреждении в центре столицы. Из здания эвакуировали около 100 человек.
Инцидент произошёл по адресу: улица Петровка, 24, строение 1. Причиной стало замыкание в электрощитовой. После ЧП пожара не возникло, сообщили в местном МЧС.
По данным источника «Интерфакса», в здании расположен Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Алтайском районе Хакасии на одном из предприятий произошёл пожар, в результате которого погибли четверо мужчин. В настоящее время следственные органы устанавливают причину инцидента и обстоятельства гибели людей. По предварительной версии, к трагедии могли привести нарушения при использовании электрооборудования.
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Происшествия , МЧС
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