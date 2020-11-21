Москве расследуют дело об убийстве 14-летней школьницы, тело которой обнаружили накануне среди разбросанных презервативов и таблеток в квартире родителей. Как оказалось, в день убийства в гости к девочке, которая осталась одна, приходил ее 17-летний знакомый — позже его тело нашли рядом с домом ученицы. Следователи предполагают, что именно он зарезал ее.

Следователи определили главного подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, тело которой ранее нашли с колото-резанными ранами в столичной квартире — им оказался ее 17-летний знакомый. Как сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ , он покончил с собой в ночь убийства.

Тело юноши полицейские обнаружили 19 ноября — еще до того момента, как в отделение поступил звонок с сообщением об убийстве школьницы. Он лежал у жилого дома с сильно разбитым лицом, без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов совершили обход близлежащих квартир, но никаких подробностей узнать не удалось.

Все прояснилось 20 ноября, когда в 15:00 в полицию позвонили жильцы того же дома — как оказалось, в квартире на 10 этаже лежала изрезанная 14-летняя школьница без одежды. Вокруг были разбросаны презервативы и таблетки против аллергии.

Тело нашли соседи, которым позвонил отец ребенка и попросил ее проведать. Сам он сейчас находится в Челябинске , куда улетел в командировку, и не может вернуться из-за отсутствия билетов.

«Она на коленках стояла, голова на кровати лежала. Я ее обнаружила, потому что меня отец ее попросил посмотреть. Дверь была открыта. Лежала девочка не в луже, а просто кровь вокруг головы была и все. Никто не ожидал, до сих пор в шоке», — рассказала Telegram-каналу «Life Shot» женщина из соседней квартиры.

По словам соседей погибшей девочки, ее семья была благополучной: в квартире жили подросток, ее отец и бабушка, между которыми никогда не было громких скандалов и драк. Известно, что мать девочки умерла во время родов.

За неделю до инцидента бабушку девочки положили в больницу, где она сейчас лечится от коронавируса. Примерно в это же время улетел отец, однако школьница во время его отсутствия жила спокойно и не устраивала вечеринок.

«Шума никакого не было, обычно слышимость хорошая. Если бы была музыка или крики, слышали бы все. Никаких шумных гулянок молодежи, драк никогда не было. Убитая была девочка воспитанная. Не видела, чтобы к ней в гости ходили одноклассники или молодые люди. Отца ее в нетрезвом состоянии не замечала. У нас в подъезде в принципе благополучные семьи», — сообщила телеканалу «360» одна из женщин.

Положительно о девочке отозвались и ее знакомые. По словам одного из молодых людей, погибшая вела спокойный образ жизни и выезжала из квартиры только на дачу с бабушкой, где проводила с ней много времени.

«Я довольно хорошо знал ее, уже лет семь мы знакомы. Мы летом часто виделись, когда был карантин. Она с бабушкой приезжала на дачу в Истре. В Москве она тоже жила с бабушкой», — рассказал он порталу «Life».

Знакомые отмечают, что школьница не пила и не употребляла наркотики, однако периодически курила сигареты.

Домой к себе приглашала только самых близких друзей, да и то встречи проходили в присутствии бабушки. Опровергли знакомые и информацию о том, что у нее был молодой человек.

«Вера веселая, общительная, за собой следила. Она у себя дома не устраивала вообще никаких вписок, да и сама на них не ходила, на тусовки. Только если у кого из знакомых, там на день рождения, к примеру. У себя могла собрать двух-трех человек, просто посидеть, поболтать. Насколько я знаю, молодого человека у нее не было», — отметила в беседе с «Life» подруга девочки.

Сейчас следователи изучают материалы с камер видеонаблюдения и опрашивают соседей. Под подозрением находятся даже курьеры — как утверждают очевидцы, в день смерти девочки в квартиру поднимались как минимум двое. «С целью установления событий, произошедших в день убийства, определен круг общения и проанализирована телефонная переписка погибшей», — сообщили в СК. Вскоре также будут проведены судебно-медицинские экспертизы.