Саратовский «убийца с мачете» избежит тюрьмы 

СКР подтвердили, что саратовский «убийца с мачете», обезглавивший собственную мать, попадёт не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу. Эксперты обнаружили у него психическое заболевание.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении самарского управления СКР.

По версии следствия, в августе житель Самары, 40-летний Давид Кочладзе, убил родителей. В квартире он нанес «не менее 10 ударов в область туловища своему отцу и примерно столько же ударов — своей матери, а затем ножом отчленил ей голову». Потерпевшие скончались на месте происшествия, а их сын с места происшествия скрылся. Обвиняемого задержали в Петербурге.