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Саратовский «убийца с мачете» избежит тюрьмы 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Саратовский «убийца с мачете» избежит тюрьмы
Фото: РИА Новости
В СКР подтвердили, что саратовский «убийца с мачете», обезглавивший собственную мать, попадёт не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу. Эксперты обнаружили у него психическое заболевание.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении самарского управления СКР.

По версии следствия, в августе житель Самары, 40-летний Давид Кочладзе, убил родителей. В квартире он нанес «не менее 10 ударов в область туловища своему отцу и примерно столько же ударов — своей матери, а затем ножом отчленил ей голову». Потерпевшие скончались на месте происшествия, а их сын с места происшествия скрылся. Обвиняемого задержали в Петербурге.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 40-летний Давид Кочладзе страдает от шизофрении, он проходил лечение в психиатрической клинике. Кочладзе увлекался восточными религиозными культами, и сбежал к своему гуру в Петербург.
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Происшествия , СКР
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