Россиянин выбросил из окна сына своей сожительницы

В Петербурге мужчина выбросил с балкона третьего этажа сына своей сожительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в районе улицы Дыбенко.
"Мужчина, открыв двери балкона, стал беспричинно выбрасывать вещи. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и обнаружила лежащими на земле своего сына 2007 года рождения и сожителя", — рассказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, мужчина выбросил ребенка с третьего этажа. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.