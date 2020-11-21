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Мужчина выбросил из окна сына своей сожительницы в Петербурге 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин выбросил из окна сына своей сожительницы
Фото: ТАСС
В Петербурге мужчина выбросил с балкона третьего этажа сына своей сожительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в районе улицы Дыбенко.

"Мужчина, открыв двери балкона, стал беспричинно выбрасывать вещи. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и обнаружила лежащими на земле своего сына 2007 года рождения и сожителя", — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, мужчина выбросил ребенка с третьего этажа. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
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