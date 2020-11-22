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Главу российского отдела МВД заподозрили в организации убийства 

Lenta.ru и ещё 6 10 минут назад
Главу отдела МВД в РФ заподозрили в организации убийства
Фото: ТАСС
В Дагестане задержан глава отдела МВД России по Кизлярскому району, его подозревают в организации убийства и пособничестве терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, полицейский задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России.

«Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы Дагестана пока официально не подтвердили агенству эту информацию.
В мае в городе Вичуга Ивановской области задержали двух высокопоставленных полицейских — действующего начальника межмуниципального отдела МВД «Вичугский» подполковника полиции Евгения Морозова и его предшественника на этом посту — подполковника полиции Валерия Хохлова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Валерий Хохлов , Евгений Морозов , СКР , МВД , Махачкала , Республика Дагестан , Республика Калмыкия
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