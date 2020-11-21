Россиянку с третьей попытки выселили из квартиры матери

Между женщинами разгорелся конфликт из-за квадратных метров. Семейный спор перерос в судебное разбирательство, мать его выиграла: суд постановил, что дочь и ее супруг должны освободить жилое помещение. Зять владелицы двухкомнатной квартиры сразу согласился съехать, но ее дочь выселяться категорически отказалась. Тогда приставы взыскали с нее штраф в размере пяти тысяч рублей.

Образовавшуюся задолженность россиянка погасила, но освобождать жилое помещение по-прежнему не собиралась. Приставу пришлось приехать к ней на работу и лично вручить требование о выселении. Гражданка вновь отказалась выполнить судебное решение. В итоге судебный пристав совместно со взыскателем с третьей попытки выселили женщину принудительно. Они описали ее имущество, освободили квартиру от личных вещей и составили акт о выселении.