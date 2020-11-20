Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования 

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Захватчик заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси при помощи социальной сети одного из них распространил видеообращение с требованиями, среди которых сокращение банковских процентов и цен на медикаменты, часть видеообращения транслировала телекомпания "Формула".

"Список требований захватчика широкий и подразумевает социальные темы. Среди требований — сокращение банковских процентов и цен на медикаменты", — сообщает телекомпания и отмечает, что по требованию МВД не публикует видеообращение полностью.

МВД Грузии ранее призвало СМИ прекратить трансляцию в прямом эфире с места происшествия. По данным министерства, захватчик вооружен и взял в заложники девять человек.

Захватчик в видеообращении не прячет свое лицо.