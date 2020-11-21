Смертельное застолье: Число умерших в Якутии выросло

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Число погибших в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что всего зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком.

Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.