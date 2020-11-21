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Число умерших от отравления антисептиком в Якутии возросло до семи 

RT на русском и ещё 6 7 минут назад
Смертельное застолье: Число умерших в Якутии выросло
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Число погибших в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что всего зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком.
Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.
Ранее сообщалось, что в Якутии шесть человек скончались, по предварительным данным, в результате употребления антисептика.
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Происшествия , Массовое отравление , Роспотребнадзор
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