Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани 

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Авария с участием грузовика и автозака ФСИН произошла в Астрахани 19 ноября. Водитель автокрана не уступил дорогу спецтранспорту при развороте на Магистральной улице, в результате чего обе машины столкнулись.

Дорожное происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, ролик размещен в Telegram-канале «Пресс-Хата».

При столкновении пострадали два человека, находившиеся в автомобиле ГАЗ. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны и ушибы на лицах. Машина УФСИН получила серьезные повреждения.