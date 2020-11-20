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Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Авария с участием грузовика и автозака ФСИН произошла в Астрахани 19 ноября. Водитель автокрана не уступил дорогу спецтранспорту при развороте на Магистральной улице, в результате чего обе машины столкнулись.
Дорожное происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, ролик размещен в Telegram-канале «Пресс-Хата».
При столкновении пострадали два человека, находившиеся в автомобиле ГАЗ. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны и ушибы на лицах. Машина УФСИН получила серьезные повреждения.
Происшествия , Видео , ФСИН
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