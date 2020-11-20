Российский актер попался на краже смартфона 

Актера Сергея Багиева заподозрили в краже смартфона у посетителя московского кафе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, о пропаже смартфона стоимостью 18 тысяч рублей посетитель кафе сообщил в полицию. По его словам, кража произошла, когда он на время оставил гаджет без присмотра.

Правоохранителями по подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний актер Сергей Багиев, известный зрителям по фильмам «Огуречная любовь», «Кремлевские курсанты», «Адвокат-3», «Чужая милая».

Актер находится под подпиской о невыезде, отмечает издание.