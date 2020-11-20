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Российский актер попался на краже смартфона 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Российский актер попался на краже смартфона
Фото: скрин
Актера Сергея Багиева заподозрили в краже смартфона у посетителя московского кафе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, о пропаже смартфона стоимостью 18 тысяч рублей посетитель кафе сообщил в полицию. По его словам, кража произошла, когда он на время оставил гаджет без присмотра.
Правоохранителями по подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний актер Сергей Багиев, известный зрителям по фильмам «Огуречная любовь», «Кремлевские курсанты», «Адвокат-3», «Чужая милая».
Актер находится под подпиской о невыезде, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее актер Михаил Бурлаков, сыгравший в «Штрафбате», позвонил в один из крупнейших банков и пригрозил «все взорвать» из-за невыплаты пособия.
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Происшествия , Михаил Бурлаков , Сергей Багиев
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