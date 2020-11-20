Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео 

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Брянске осужден на 13 лет колонии строго режима бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко . Его приговорили за попытку продать секретные сведения американским спецслужбам.

Как установило следствие, Ещенко работал в сфере обслуживания радиоэлектронных систем кораблей Северного флота и планировал передать США секретную «информацию о перспективных разработках ВПК».

Правоохранители задержали мужчину в июле 2019 года в Брянской области при попытке передать сведения, представляющие государственную тайну.