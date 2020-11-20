Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
В Брянске осужден на 13 лет колонии строго режима бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко. Его приговорили за попытку продать секретные сведения американским спецслужбам.
Как установило следствие, Ещенко работал в сфере обслуживания радиоэлектронных систем кораблей Северного флота и планировал передать США секретную «информацию о перспективных разработках ВПК».
Правоохранители задержали мужчину в июле 2019 года в Брянской области при попытке передать сведения, представляющие государственную тайну.
Происшествия , Видео , Юрий Ещенко , ЦРУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
00:19
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
00:28
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
Происшествия
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
01:00
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
Происшествия
Новый проект защиты женщин попал на видео
06:59
Новый проект защиты женщин попал на видео
Общество
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
01:13
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
В мире
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
00:48
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
Армия
Появилось видео последствий ледяного дождя
02:19
Появилось видео последствий ледяного дождя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение