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Убивший россиянина из-за просьбы надеть маску оказался ковид-диссидентом 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
Стали известны подробности убийства из-за маски в РФ
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Житель Санкт-Петербурга Алексей Вербицкий, которого арестовали за убийство пассажира, сделавшего ему замечание из-за отсутствия маски, оказался ковид-диссидентом. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал его друг Дмитрий.

«Да он не верит в это все. Он обычный спортсмен», — ответил его приятель на вопрос о том, что петербуржец думает про коронавирус и масочный режим. Дмитрий предположил, что погибший его спровоцировал. «Он [Вербицкий] по жизни спокойный, как танк, чтобы вывести его — это надо постараться. (…) Он не импульсивный. Чтобы так под шкуру ему залезть, не знаю, что сделать надо», — поделился собеседник издания.

Дмитрий добавил, что его друг — легкоатлет. По его словам, нож он носил с собой в качестве средства самообороны, но никогда в драках не участвовал.
20 ноября Вербицкого арестовали на два месяца. Он признал вину в совершении преступления. Ранее россиянин был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.
Трагедия произошла 17 ноября. Незадолго до гибели потерпевший в салоне автобуса сделал замечание мужчине и женщине, напомнив им, что ношение защитных масок в Санкт-Петербурге является обязательным. Позже разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых он скончался.
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Происшествия , Комсомольская правда , Оренбург , Оренбургская Область , Санкт-Петербург
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