Стали известны подробности убийства из-за маски в РФ

«Да он не верит в это все. Он обычный спортсмен», — ответил его приятель на вопрос о том, что петербуржец думает про коронавирус и масочный режим. Дмитрий предположил, что погибший его спровоцировал. «Он [Вербицкий] по жизни спокойный, как танк, чтобы вывести его — это надо постараться. (…) Он не импульсивный. Чтобы так под шкуру ему залезть, не знаю, что сделать надо», — поделился собеседник издания.