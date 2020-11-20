Москвич годами насиловал приемных дочерей 

Житель Москвы годами насиловал приемных дочерей. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Некоторое время назад женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что приемный отец ее подруги, будучи пьяным, насиловал ту и других приемных дочерей, а сами жертвы не сообщали об этом в правоохранительные органы , потому что отец платил им за молчание, а также из-за страха возвращения в детский дом.

Жена мужчины знала о происходящем и мирилась с этим, чтобы не лишиться пособий на детей. Некоторое время спустя супруги развелись. Женщина стала жить с другим мужчиной, однако ее бывший муж нередко гостит в их доме и продолжает насиловать детей. Также заявительница рассказала, что недавно семилетняя дочь ее подруги сообщила своей матери о том, что в доме приемной бабушки ее изнасиловал 13-летний опекаемый бабушкой мальчик.

«Сейчас в этой жуткой истории разбираются полицейские и органы опеки», — сообщает «Лайф Шот».

Тем временем приемная мать назвала обвинения подруги своей дочери клеветой, а причиной оговора — обиду той на то, что ее, жившую в их доме, выгнали оттуда за плохое поведение.