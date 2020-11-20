Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге

Мужчина погиб в Санкт-Петербурге из-за просьбы надеть маску. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте 17 ноября, кадры с места ЧП публикует Telegram-канал «Mash на Мойке»..

По предварительным данным, конфликт между местным жителем и приезжими из Оренбургской области возник в маршрутном автобусе. Мужчина сделал замечание двум пассажирам и попросил тех надеть индивидуальные средства защиты. После этого ссора продолжилась на улице, где мужчине нанесли ножевые ранения, от которых он скончался.

Подозреваемый в убийстве задержан. Как уже установлено, он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.