Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Опубликовано видео с места убийства мужчины из-за маски в Петербурге 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
Мужчина погиб в Санкт-Петербурге из-за просьбы надеть маску. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте 17 ноября, кадры с места ЧП публикует Telegram-канал «Mash на Мойке»..
По предварительным данным, конфликт между местным жителем и приезжими из Оренбургской области возник в маршрутном автобусе. Мужчина сделал замечание двум пассажирам и попросил тех надеть индивидуальные средства защиты. После этого ссора продолжилась на улице, где мужчине нанесли ножевые ранения, от которых он скончался.
Подозреваемый в убийстве задержан. Как уже установлено, он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Происшествия , Видео , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
00:19
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
00:28
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
Происшествия
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
01:00
Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте
Происшествия
Новый проект защиты женщин попал на видео
06:59
Новый проект защиты женщин попал на видео
Общество
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
01:13
Появилось видео назначения новых послов Беларуси
В мире
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
00:48
Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе
Армия
Появилось видео последствий ледяного дождя
02:19
Появилось видео последствий ледяного дождя
Происшествия
Появилось видео обращения Боярского к артистам
03:36
Появилось видео обращения Боярского к артистам
Шоу-бизнес
Маск стал богаче Цукерберга и попал на видео
01:18
Маск стал богаче Цукерберга и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия