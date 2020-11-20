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Ковид-диссиденты зарезали россиянина за просьбу надеть маску 

Павел Тиунов 26 минут назад
53-летний мужчина ввязался в драку после того, как попросил пассажиров автобуса надеть маски, сообщает РЕН ТВ. В потасовке он получил смертельный удар ножом.
Трагедия произошла вечером 17 ноября. Житель города Мурино Ленинградской области возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице. Мужчина попросил мужчину и женщину надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался.
Днем позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба — жители Оренбургской области. Выяснилось, что первый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители полагают, что именно он убил оппонента. Расследование продолжается.
Инциденты в транспорте на фоне отказа надевать маски происходят регулярно. Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился ролик из Подмосковья, в котором очередная COVID-диссидентка отказавшаяся надевать маску на своего ребенка, застопорила движение автобуса, устроив в салоне скандал. Конфликт между агрессивной пассажиркой и водителем разгорелся после того, как мужчина попросил женщину надеть маску на ребенка. В ответ он услышал в свой адрес грязную брань.
В результате водитель отказался ехать дальше, пока его требование не будет выполнено. В перепалку вступили остальные пассажиры, которые не захотели терять время из-за COVID-диссидентки: женщина намеренно опустила свою маску на подбородок, сославшись на собственное «мнение».
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ
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