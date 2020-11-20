19 ноября в Старом Осколе работники горно-обогатительного комбината НЛМК вышли на митинг с требованием о повышении заработной платы. На акции собралось около 400 человек. Основные претензии сотрудников НЛМК заключаются в том, что зарплата, индексируемая последние 3 года, крайне маленькая и на нее невозможно прожить в условиях повышения цен на продукты. По словам митингующих, на ГОКе Новолипецкого металлургического комбината сотрудники получают куда меньше, чем работающие на аналогичных специальностях сотрудники соседних предприятий. Управленцы комбината постарались успокоить толпу и взяли две недели на раздумья. Белгородская прокуратура начала проверку по факту несанкционированного митинга.
Опубликовано видео митинга рабочих в Старом Осколе
Читайте также